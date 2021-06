Canada, caldo senza precedenti a Vancouver: 49,5 gradi. 233 morti improvvise. Vittime anche negli Usa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 230 morti in pochi giorni, ospedali in tilt come all inizio della pandemia, scuole e centri vaccinali chiusi, cavi del tram fusi, hotel e "cooling center" presi d assalto. Persino orsi che si ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 230in pochi giorni, ospedali in tilt come all inizio della pandemia, scuole e centri vaccinali chiusi, cavi del tram fusi, hotel e "cooling center" presi d assalto. Persino orsi che si ...

