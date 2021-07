Canada, caldo senza precedenti a Vancouver: 49,5 gradi. 233 morti improvvise. Vittime anche negli Usa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 230 morti in pochi giorni, ospedali in tilt come all’inizio della pandemia, scuole e centri vaccinali chiusi, cavi del tram fusi, hotel e "cooling center" presi d’assalto. Persino orsi che si... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 230in pochi giorni, ospedali in tilt come all’inizio della pandemia, scuole e centri vaccinali chiusi, cavi del tram fusi, hotel e "cooling center" presi d’assalto. Persino orsi che si...

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - zazoomblog : Canada caldo senza precedenti a Vancouver: 495 gradi. 233 morti improvvise. Vittime anche negli Usa - #Canada… - Crudeli45198835 : RT @rosati22: La grande ondata di caldo nel Nord America - Il Post -