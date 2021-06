Canada, caldo record: la temperatura sfiora i 50 gradi. La polizia: «134 morti da venerdì» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Terzo giorno record, il picco vicino a Vancouver. Le città hanno aperto centri di ristoro. Annullate le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e chiuse le scuole Leggi su corriere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Terzo giorno, il picco vicino a Vancouver. Le città hanno aperto centri di ristoro. Annullate le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e chiuse le scuole

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - AndreaAllegra : RT @Adnkronos: In #Canada caldo record e morti, a #Vancouver sfiorati i 50 gradi. - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver -