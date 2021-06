Canada, caldo record e morti: sfiorati i 50 gradi a Vancouver (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) – Sale il numero dei morti in Canada nel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record, che ha colpito il Paese. Nell’area di Vancouver, riporta la Bbc, la polizia ha ricevuto da venerdì scorso più di 130 chiamate per morti improvvise. Si tratta per lo più di anziani o di persone con patologie. E si ritiene che il caldo possa essere stato un fattore determinante per la maggior parte dei decessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) – Sale il numero deiinnel mezzo della terribile ondata di, con temperature, che ha colpito il Paese. Nell’area di, riporta la Bbc, la polizia ha ricevuto da venerdì scorso più di 130 chiamate perimprovvise. Si tratta per lo più di anziani o di persone con patologie. E si ritiene che ilpossa essere stato un fattore determinante per la maggior parte dei decessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

