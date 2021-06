Canada, caldo fino a 50 gradi a Vancouver: 134 morti da venerdì (Di mercoledì 30 giugno 2021) Temperature altissime mai registrate prima in Canada a Vancouver. Il bilancio attuale è di 134 vittime in pochissimi giorni Temperature altissime a Vancouver in Canada dove dallo scorso venerdì non si fermano le vittime. Il bilancio attuale è di 134 morti in quattro giorni. In un villaggio a nordest di Vancouver, a Lytton, sono stati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Temperature altissime mai registrate prima in. Il bilancio attuale è di 134 vittime in pochissimi giorni Temperature altissime aindove dallo scorsonon si fermano le vittime. Il bilancio attuale è di 134in quattro giorni. In un villaggio a nordest di, a Lytton, sono stati L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Paolo_knowsshit : @Antottantotto @Adnkronos Ah ecco ti sei fermato al titolo, ora è chiaro. Che poi, il picco di caldo è stato fino a… - evokofficial : RT @MMmarco0: Ieri vi avevo parlato del record di caldo in Canada a Lytton. Beh il record va aggiornato perché la temperatura ha toccato i… -