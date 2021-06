Camion e gru si ribaltano, danni a un edificio ad Alzano - Foto (Di mercoledì 30 giugno 2021) I mezzi stavano intervenendo sul tetto di una palazzina quando si sono ribaltati. Fortunatamente nessun ferito, una gru dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Nel ribaltamento danni alla facciata dell’edificio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 giugno 2021) I mezzi stavano intervenendo sul tetto di una palazzina quando si sono ribaltati. Fortunatamente nessun ferito, una gru dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Nel ribaltamentoalla facciata dell’

Advertising

DanieleBerghino : @OttonelloMauro @micheleboldrin Ma quando compri un nuovo macchinario , sia nell’edilizia ma anche in manifattura,… - cascafico : @insopportabile Dalle mie parti alle 5 del mattino un camion con gru idraulIca solleva la campana del vetro per apr… - marinella2569 : @kat_prima @giudiiiiiiiii Mi hai sbloccato un ricordo! Quando in spiaggia arrivavo carica di lego, gru, ruspe, cami… - mikedells : RT @Ste_Mazzu: Al Vaticano farei un scherzo alla Amici miei: squadra di operai in Piazza San Pietro con camion, ruspe, betoniere, gru con p… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Al Vaticano farei un scherzo alla Amici miei: squadra di operai in Piazza San Pietro con camion, ruspe, betoniere, gru con p… -

Ultime Notizie dalla rete : Camion gru Alzano, camion con gru si ribalta in un cantiere Non si registrano feriti ma un grosso spavento per chi si trovava nell'area

Cella piange Giulia Mezzadri, per più di 50 anni "anima" del Consorzio Un camion ribaltabile, il primo della zona, e una gru, per sostituire il pesante lavoro dei badili e dei sacchi scaricati a mano e anche il computer per la contabilità: Giulia non si è mai tirata ...

Alzano, camion con gru si ribalta in un cantiere BergamoNews.it Alzano, camion con gru si ribalta in un cantiere Attimi di paura nella mattina di mercoledì ad Alzano Lombardo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 9 con auto pompa serbatoio e la gru in via Caprini dove un cam ...

CAMION GRU PER ETERNIT SI RIBALTA A NESE L'incidente in via Caprini a Nese di Alzano Lombardo(BG). Un camion gru per eternit si è ribaltato mentre degli operai stavano facendo dei lavori su un tetto.

Non si registrano feriti ma un grosso spavento per chi si trovava nell'areaUnribaltabile, il primo della zona, e una, per sostituire il pesante lavoro dei badili e dei sacchi scaricati a mano e anche il computer per la contabilità: Giulia non si è mai tirata ...Attimi di paura nella mattina di mercoledì ad Alzano Lombardo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 9 con auto pompa serbatoio e la gru in via Caprini dove un cam ...L'incidente in via Caprini a Nese di Alzano Lombardo(BG). Un camion gru per eternit si è ribaltato mentre degli operai stavano facendo dei lavori su un tetto.