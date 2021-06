Camera: aula saluta con applauso ritorno Boldrini (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - Un lungo applauso ha saluto l'ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suo ritorno a Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. "Un saluto particolare al presidente Boldrini. Un saluto di cuore e gli auguri più sinceri, ovviamente. È bello rivederla in aula", ha detto il presidente di turno Andrea Mandelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - Un lungoha saluto l'ingresso in, stamattina, di Laura. La ex presidente della, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suoa Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. "Un saluto particolare al presidente. Un saluto di cuore e gli auguri più sinceri, ovviamente. È bello rivederla in", ha detto il presidente di turno Andrea Mandelli.

Advertising

Montecitorio : La Camera riapre ai cittadini. Nella Notte europea dei Musei porte aperte sabato 3 luglio, dalle 20 alle 24. La vi… - borghi_claudio : In aula alla Camera c'è in questo momento fruttuosa dialettica per un ordine del giorno relativo al ponte sullo stretto - borghi_claudio : Che sorpresa! Adesso che il Vaticano si è espresso secondo Concordato, si sono accorti che il #ddlZan è una minacci… - fattoquotidiano : Laura Boldrini ritorna in Aula dopo la malattia: il lungo applauso della Camera - IvoAyrton : RT @borghi_claudio: In aula alla Camera c'è in questo momento fruttuosa dialettica per un ordine del giorno relativo al ponte sullo stretto -

Ultime Notizie dalla rete : Camera aula Lavoro: Orlando a question time Camera su riforma ammortizzatori e licenziamenti Alla seduta anche il ministro della Salute, Speranza . I ministri della Salute, Roberto Speranza, e del Lavoro, Andrea Orlando, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time. Speranza rispondera' a una interrogazione sul rispetto dei principi di trasparenza, condivisione e imparzialita' nei processi decisionali relativi all'...

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 luglio POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 10,30 Dl sostegni bis (Bilancio) 15,00 Dl sostegni bis (Bilancio).

Camera: aula saluta con applauso ritorno Boldrini Il Tempo Laura Boldrini ritorna in Aula dopo la malattia: il lungo applauso della Camera Laura Boldrini è tornata in Aula dopo l'operazione subita il 10 aprile scorso per un tumore. Ecco come è stata accolta dagli altri deputati [VIDEO] ...

Camera: aula saluta con applauso ritorno Boldrini Roma, 30 giu (Adnkronos) - Un lungo applauso ha saluto l'ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo ...

Alla seduta anche il ministro della Salute, Speranza . I ministri della Salute, Roberto Speranza, e del Lavoro, Andrea Orlando, parteciperanno oggi alle 15 nell'dellaalla seduta del question time. Speranza rispondera' a una interrogazione sul rispetto dei principi di trasparenza, condivisione e imparzialita' nei processi decisionali relativi all'...POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE9,30 interpellanze urgenti () 10,30 Dl sostegni bis (Bilancio) 15,00 Dl sostegni bis (Bilancio).Laura Boldrini è tornata in Aula dopo l'operazione subita il 10 aprile scorso per un tumore. Ecco come è stata accolta dagli altri deputati [VIDEO] ...Roma, 30 giu (Adnkronos) - Un lungo applauso ha saluto l'ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo ...