Caldo record in Canada, sfiorati i 50 gradi. Emergenza a Vancouver: 134 morti in cinque giorni (Di mercoledì 30 giugno 2021) È Emergenza Caldo in Canada dove la temperatura media in tutto il Paese è di 46 gradi Celsius. Alle 16:30 locali la stazione metereologica di Lytton, nella British Columbia, ha registrato 49,5 gradi centigradi: «i valori più alti mai registrati nella storia canadese», come riferito dall'Environment and Climate Change Canada, l'ente governativo che si occupa di politiche e programmi di tutela ambientali. L'ultimo picco, 45 gradi, era stato registrato nel 1937 a Yellow Grass, nella provincia di Saskachewan. Al momento le alte temperature hanno provocato 233 ...

Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - repubblica : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - SkyTG24 : Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, p… - PatriziaOrlan11 : RT @Agenzia_Ansa: Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - codeghino10 : RT @SkyTG24: Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, per il terzo… -