Caldo letale a 50 gradi, il Canada è in ginocchio: oltre 200 vittime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per il terzo giorno consecutivo si registra in Canada un nuovo record di Caldo estremo. E si contano i morti. Sarebbero almeno 233, finora, le persone letteralmente uccise dall’afa e dall’aria torrida. Un bilancio parziale che sembra destinato a salire. Ondata di calore La colonnina di mercurio è schizzata verso l’alto fino a sfiorare i 50 gradi centigradi. Per l’esattezza ha toccato i 49,5 gradi. Una così alta temperatura, paragonabile a quelle che si registrano in mezzo al deserto, è stata rilevata a Lytton, una cittadina a nord est di Vancouver, nella Provincia della British Columbia. Tutta l’area della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per il terzo giorno consecutivo si registra inun nuovo record diestremo. E si contano i morti. Sarebbero almeno 233, finora, le persone letteralmente uccise dall’afa e dall’aria torrida. Un bilancio parziale che sembra destinato a salire. Ondata di calore La colonnina di mercurio è schizzata verso l’alto fino a sfiorare i 50centi. Per l’esattezza ha toccato i 49,5. Una così alta temperatura, paragonabile a quelle che si registrano in mezzo al deserto, è stata rilevata a Lytton, una cittadina a nord est di Vancouver, nella Provincia della British Columbia. Tutta l’area della ...

