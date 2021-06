Calciomercato: tre top club su Fabian Ruiz, ma le richieste del Napoli sono un ostacolo (Di mercoledì 30 giugno 2021) I club interessati a Fabian pare non siano disposti ad accontentare le richieste del Napoli Repubblica, nella sua edizione odierna, parla di Fabian Ruiz. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 giugno 2021) Iinteressati apare non siano disposti ad accontentare ledelRepubblica, nella sua edizione odierna, parla di. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milan, tre motivi per cui non si può mollare #Kessie #calciomercato - junews24com : Cristiano Ronaldo via? Paracadute Juve: i tre possibili sostituti - - sportli26181512 : Milan, i tre motivi per cui non puoi mollare Kessie: Milan, i tre motivi per cui non puoi mollare Kessie I rossoner… - Gazzetta_it : Milan, tre motivi per cui non si può mollare #Kessie #calciomercato - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato, tre per due #Juventus | Via #Ronaldo e #Dybala! -