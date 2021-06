Calciomercato Spezia | Italiano e il suo staff hanno risolto i contratti

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, domani la firma di #Italiano. Allo #Spezia andrà Petko #Hristov, contropartita tecnica per liberare lo… - cmdotcom : #Spezia, la furia di #Platek contro #Italiano: 'Crediamo nei contratti, non permettiamo a nessuno di mancarci di ri… - sportli26181512 : Fiorentina, l'annuncio di Italiano sulle note di Toto Cutugno: Il club viola ha annunciato il nuovo allenatore con… - sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE: risolto il contratto di Italiano e del suo staff: Con una nota ufficiale, lo Spezia...… - Fiorentinanews : RT @StefanoDelCoro2: Questione finalmente risolta: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Due anni di contratto più opzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

LA- Lo, in una nota societaria, ha reso nota la fine del rapporto fra il club e Vincenzo Italiano assieme a tutto il suo staff. Il tecnico ha pagato di tasca propria la clausola di un milione di euro ......una questione diche vedeva coinvolto il suo manager Mendes, con conseguente addio. La Fiorentina ha così virato su Italiano, reduce da una buona prima stagione in Serie A con lo,...Lo Spezia Calcio è in cima ai nostri pensieri e così deve essere per ogni dipendente o collaboratore del Club, ora e in futuro. In questi ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare una situazione ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...