Calciomercato Serie A LIVE: due giocatori della Roma salutano, Strootman al Cagliari

MERCOLEDI 30 GIUGNO
Cagliari, visite mediche per Strootman (CLICCA QUI)
Roma, a un passo le cessioni di Pau Lopez e Under (CLICCA QUI)
Torino, ufficiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Tottenham, ufficiale: Nuno Espírito Santo è il nuovo allenatore Nuno arriva dopo quattro anni alla guida Wolverhampton dove ha guidato il club alla promozione (2017 - 18) al suo primo anno, lo ha affermato nella massima serie e riportato anche in Europa arrivando ...

Calciomercato Cagliari, arriva Strootman - I dettagli La sua carriera proseguirà in Serie A, tra l'altro sempre con la maglia rossoblu ma non del Genoa. Infatti, Strootman vestirà la maglia del Cagliari.

Calciomercato Serie C, Matelica: Tofanari resta Corriere dello Sport Novelli: “Ho perso mio zio, gli dedico la vittoria. Onore al Marina” L'Acr Messina è a un passo dalla promozione in C dopo il 3-0 inflitto al Marina di Ragusa. Il tecnico giallorosso Raffaele Novelli rende merito agli avversari e gli è vicino per il difficile momento: ...

Napoli, le parole del presidente De Laurentiis in conferenza stampa Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa, per presentare il progetto del club partenopeo.

