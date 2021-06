Calciomercato Roma: Dzeko cercato dal Besiktas. Mourinho ha già deciso (Di mercoledì 30 giugno 2021) Edin Dzeko è finito nel mirino del Besiktas: ecco i dettagli sulla trattativa con Mourinho che ha già preso la sua decisione sul bosniaco Edin Dzeko è finito nel mirino del Besiktas: ecco i dettagli sulla trattativa con Mourinho che ha già preso la sua decisione sul bosniaco Come ogni sessione di mercato che si rispetti, inizia il tormentone sul futuro di Edin Dzeko. Come riporta Sky Sport, sarebbe arrivata l’offerta del Besiktas per il centravanti accostato in passato a Inter e Juventus. Jose Mourinho però avrebbe dato il suo parere sul ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Edinè finito nel mirino del: ecco i dettagli sulla trattativa conche ha già preso la sua decisione sul bosniaco Edinè finito nel mirino del: ecco i dettagli sulla trattativa conche ha già preso la sua decisione sul bosniaco Come ogni sessione di mercato che si rispetti, inizia il tormentone sul futuro di Edin. Come riporta Sky Sport, sarebbe arrivata l’offerta delper il centravanti accostato in passato a Inter e Juventus. Joseperò avrebbe dato il suo parere sul ...

