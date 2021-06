Calciomercato Milan, tutto pronto per il colpaccio: affare alle firme (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Milan, la dirigenza è pronta a chiudere un altro affare. Nei prossimi giorni arriveranno le firme Una sessione di Calciomercato di fuoco per il Milan. Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, per la dirigenza è iniziato il lavoro di rinnovamento della rosa in vista della Champions League. L’idea è quella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021), la dirigenza è pronta a chiudere un altro. Nei prossimi giorni arriveranno leUna sessione didi fuoco per il. Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, per la dirigenza è iniziato il lavoro di rinnovamento della rosa in vista della Champions League. L’idea è quella L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - SkySport : Milan, quasi fatta per il ritorno di Diaz. Rinnovo Kessié, pronto uno sforzo. Le news #SkyCalciomercato… - PianetaMilan : #Mercato #Milan – #Pobega: non solo #Atalanta, c’è un sondaggio della #Sampdoria - RadioFebbrea90 : #Mercato #Milan - Trattative bloccate? Spunta il nome che non ti aspetti -