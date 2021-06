Calciomercato Milan: fatta per il rinnovo di Brahim Diaz. I dettagli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Brahim Diaz e il Milan ancora insieme. Lo spagnolo nella prossima stagione sarà ancora rossonero. Il club di Via Aldo Rossi… Dopo una lunga trattativa il Milan ha trovato l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz. Lo spagnolo, dunque, sarà nuovamente rossonero nella prossima stagione 2021/2022. Il club di Via Aldo Rossi si sarebbe accordato con le Merengues: prestito a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22, più controriscatto in favore del Real Madrid a 27 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021)e ilancora insieme. Lo spagnolo nella prossima stagione sarà ancora rossonero. Il club di Via Aldo Rossi… Dopo una lunga trattativa ilha trovato l’accordo con il Real Madrid per. Lo spagnolo, dunque, sarà nuovamente rossonero nella prossima stagione 2021/2022. Il club di Via Aldo Rossi si sarebbe accordato con le Merengues: prestito a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22, più controriscatto in favore del Real Madrid a 27 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - Effemarziano22 : Dopo tanto tempo, che ne dite di una chiacchierata (#Milan, #calciomercato ecc) insieme a voi con delle vostre doma… - alfonso_unial : Milan, concorrenza dalla Premier per Berardi..................???????????????????????????????? -