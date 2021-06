Calciomercato, il Napoli può cedere l’unico terzino sinistro in rosa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Galatasaray sta compiendo dei passi in avanti per Mario Rui, terzino sinistro del Napoli. La trattativa è in corso, il club turco può arrivare anche a 5-6 milioni. Il Napoli si radunerà il 12 luglio, al momento l’unico terzino sinistro a disposizione è Mario Rui, Ghoulam sta recuperando dall’ennesimo infortunio al crociato rimediato il 7 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Galatasaray sta compiendo dei passi in avanti per Mario Rui,del. La trattativa è in corso, il club turco può arrivare anche a 5-6 milioni. Ilsi radunerà il 12 luglio, al momentoa disposizione è Mario Rui, Ghoulam sta recuperando dall’ennesimo infortunio al crociato rimediato il 7 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cn1926it : #Gudmundsson-#Napoli, #Giuntoli lo sta trattando: è l’alternativa a #EmersonPalmieri – GdS - cn1926it : #MarioRui, in arrivo un’offerta del #Galatasaray: le cifre – Sky Sport - CampoRaffaele : Uno dei profili di cui si sta parlando di più in chiave #calciomercato è Matteo #Lovato del Verona, accostato a div… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: #Szalai-Napoli per ora sono solo delle voci portate avanti dalla Turchia. Di concreto non c'è nulla #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Sampdoria, Thorsby piace al Napoli ma nessun contatto -