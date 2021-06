Calciomercato Fiorentina, Lirola sempre più vicino all’addio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Fiorentina. Con Vincenzo Italiano ormai vicinissimo alla panchina viola, la società si occupa anche del mercato in uscita, con il futuro di Pol Lirola che sembra sempre più lontano da Firenze. Il terzino spagnolo classe 97 è reduce da una seconda parte di stagione in prestito all’Olympique Marsiglia dopo aver giocato fino a gennaio con la maglia della Fiorentina. Per Lirola, alla Fiorentina dall’estate 2019 dopo tre stagioni disputate in maglia Sassuolo e con un passato nelle giovanili della Juventus, sembra giunto adesso il momento di ritornare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021). Con Vincenzo Italiano ormai vicinissimo alla panchina viola, la società si occupa anche del mercato in uscita, con il futuro di Polche sembrapiù lontano da Firenze. Il terzino spagnolo classe 97 è reduce da una seconda parte di stagione in prestito all’Olympique Marsiglia dopo aver giocato fino a gennaio con la maglia della. Per, alladall’estate 2019 dopo tre stagioni disputate in maglia Sassuolo e con un passato nelle giovanili della Juventus, sembra giunto adesso il momento di ritornare a ...

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - DiMarzio : #Fiorentina, domani la firma di #Italiano. Allo #Spezia andrà Petko #Hristov, contropartita tecnica per liberare lo… - Fiorentinanews : L'idea di scambio tra #Fiorentina e #Torino: #Kouame potrebbe dire addio #calciomercato - GrazianoAbadini : Oggi molto probabilmente l’annuncio del nostro nuovo allenatore #italiano che allenerà la #Fiorentina secondo voi c… - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO Martin #Caceres lascia la Fiorentina dopo 2 stagioni. #Torino e #Cagliari si sono fatte avanti, m… -