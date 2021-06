Calciomercato Fiorentina, Italiano pensa al suo pupillo Maggiore (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Fiorentina riparte da Vincenzo Italiano. Appena arrivato a Firenze, il nuovo tecnico già sente la mancanza di casa, e per il centrocampo pensa ad un suo ex giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per il Calciomercato della Fiorentina c’è Giulio Maggiore, giovane centrocampista dello Spezia, nonché pupillo di Italiano, che non a caso lo vorrebbe il prossimo anno in viola. Al momento si tratta solo di un interesse, ma il numero 25 dello Spezia potrebbe cambiare squadra durante la prossima sessione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lariparte da Vincenzo. Appena arrivato a Firenze, il nuovo tecnico già sente la mancanza di casa, e per il centrocampoad un suo ex giocatore. Secondo quanto riportato da.com, per ildellac’è Giulio, giovane centrocampista dello Spezia, nonchédi, che non a caso lo vorrebbe il prossimo anno in viola. Al momento si tratta solo di un interesse, ma il numero 25 dello Spezia potrebbe cambiare squadra durante la prossima sessione di ...

