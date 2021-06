Calciomercato Fiorentina | Italiano annunciato daToto Cotugno

Calciomercato Fiorentina, Italiano annunciato da...Toto Cotugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) FIRENZE - La Fiorentina , sul profilo Twitter della società, ha scelto un modo innovativo per annunciare l'arrivo di Vincenzo Italiano , futuro tecnico dei viola. La società ha pubblicato un video in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) FIRENZE - La, sul profilo Twitter della società, ha scelto un modo innovativo per annunciare l'arrivo di Vincenzo, futuro tecnico dei viola. La società ha pubblicato un video in ...

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - DiMarzio : #Fiorentina, domani la firma di #Italiano. Allo #Spezia andrà Petko #Hristov, contropartita tecnica per liberare lo… - DiMarzio : #Calciomercato | #Italiano è il nuovo allenatore della #Fiorentina: c'è l'annuncio - vbknife : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Italiano è il nuovo allenatore della #Fiorentina: c'è l'annuncio - ilveggente_it : ?? #Calciomercato #Fiorentina Ufficiale #Italiano: prende il posto di #Iachini e di #Gattuso che nemmeno ha iniziato… -