Calciomercato – Carnevali: “Berardi al Milan? Non ne abbiamo mai parlato” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, spegne le voci che vogliono Domenico Berardi come obiettivo di Calciomercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giovanni, direttore sportivo del Sassuolo, spegne le voci che vogliono Domenicocome obiettivo didel

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? Apre a Rimini ufficialmente il #calciomercato: arrivati #Galliani, #Marotta e #Carnevali ?? @RaimondoDM - sportli26181512 : Carnevali: 'Non ho mai parlato di Berardi col Milan, le uniche richieste sono dall'estero': L’AD del Sassuolo, Giov… - PianetaMilan : #Calciomercato – #Carnevali: “#Berardi al #Milan? Non ne abbiamo mai parlato” - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo, Carnevali annuncia: 'Boga resterà con noi' - MilanNewsit : Carnevali: 'Non ho mai parlato di Berardi col Milan, le uniche richieste sono dall'estero' -