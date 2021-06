Calciomercato Atalanta | derby della Lanterna per Lammers

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Sampdoria: blitz perdell’. L’attaccante classe ’97 è un obiettivo del futuro ds blucerchiato Faggiano La Sampdoria sente già profumo di. In attesa di scendere in campo, il club blucerchiato – su idea del futuro direttore sportivo Daniele Faggiano – ha deciso di sfidare il Genoa sul mercato per il cartellino di Sam. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante olandese classe ’97 lascerà l’in estate e potrebbe approdare in prestito in uno dei due club genovesi. Nonostante un accordo di massima tra i bergamaschi e i rossoblù, ora su ...

Advertising

DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - DiMarzio : #Musso sempre più verso l’@Atalanta_BC ?#calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Atalanta, #Musso si avvicina: trattativa da 20 milioni di euro - MilanNewsit : SportMediaset - Milan, Pobega nel mirino dell'Atalanta: i rossoneri chiedono 15 milioni - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ???? Milan, più Pobega che Kamara. Al momento Pobega sembra blindato, l'Atalanta lo avrebbe messo nel mirino come possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Sampdoria: blitz per Lammers dell'. L'attaccante classe '97 è un obiettivo del futuro ds blucerchiato Faggiano La Sampdoria sente già profumo di derby. In attesa di scendere in ...Commenta per primo Il futuro di Josip Ilicic è incerto ma per i betting analyst si sta facendo sempre più nerazzurro. Nonostante le incomprensioni con Gian Piero Gasperini, il talento sloveno potrebbe ...L’Atalanta non può essere considerata più una sorpresa del campionato di Serie A, ma una certezza anche in Europa. Il merito è sicuramente di una dirigenza eccezionale, capace di individuare i miglior ...Il Milan sta pensando ad un giovane talento che milita nella Eredivisie olandese per rimpolpare la corsia sinistra.