Calciomercato Atalanta – Colpo Musso | ecco quanto costerà

Advertising

DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - DiMarzio : #Musso sempre più verso l’@Atalanta_BC ?#calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Atalanta, #Musso si avvicina: trattativa da 20 milioni di euro - ProfidiAndrea : ?? #Lammers, nulla da fare col #Genoa: proposta a sorpresa dalla #SerieATIM ???? 'La #Samp lo vuole e sfida il Genoa p… - psb_original : Calciomercato Reggina - Non solo Zortea: si tratta con l'Atalanta anche per Cabezas #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Bergamo - L'ha pronto il primo colpo di mercato . Sarà il portiere Juan Agustin Musso , classe 1994, argentino ma con passaporto italiano, da tre anni all' Udinese dove ha collezionato 100 presenze in ...La Reggina è al momento concentrata sulle operaioni in uscita, ma c'è anche un blocco di calciatori in entrata che attende solo di concludere discorsi molto avviati.La nuova Fiorentina riparte senza Ribery. Il club viola ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto del fantasista francese che, da domani, potrà firmare da svincolato il nuovo ...Dal terzino soprannominato Batigol allo "studente che gioca anche a calcio", sono tante le belle storie azzurre a UEFA EURO 2020. Il nostro reporter Paolo Menicucci ce le racconta.