Calcio | Fiorentina | Italiano nuovo allenatore

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è il club viola sui suoi canali ufficiali.

