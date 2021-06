Calcio | Everton Rafa Benitez nuovo allenatore

Advertising

Iamnaples : UFFICIALE - Rafa #Benitez riparte dall'#Everton: l'annuncio del club - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Everton, Rafa Benitez è il nuovo allenatore - sportli26181512 : #RisultatifotoeapprofondimentidalCalcioEsteroIamNaples #Benitez UFFICIALE – Rafa Benitez riparte dall’Everton: l’an… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Everton, Rafa Benitez è il nuovo allenatore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Everton, Rafa Benitez è il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Everton

"Sono felice di unirmi all'- ha affermato Benitez - . Sono rimasto molto colpito dall'ambizione mostrata dalla proprietà e dal loro desiderio di portare successo a questo storico club. Sono ...Queste le prime dichiarazioni del tecnico spagnolo: 'Sono felice di essere entrato a far parte dell'. Nel corso di questo processo sono rimasto molto colpito dall'ambizione dimostrata dagli ...Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell’Everton. Lo spagnolo torna in Premier al posto di Carlo Ancelotti, che ha accettato la panchina del Real Madrid. Benitez ha firmato un triennale. L’obiettivo sa ...Rafa Benitez torna in Premier, torna a Liverpool, ma questa volta non per allenare i Reds. Sarà sulla panchina dei rivali dell'Everton. Sostituisce Ancelotti.