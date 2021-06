Calcio: Barcellona, contratto di Messi scade a mezzanotte di oggi, Laporta vuole chiudere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Barcellona, 30 giu. (Adnkronos) - Questa sera a mezzanotte scade il contratto di Leo Messi con il Barcellona e ipoteticamente l'argentino, impegnato in Copa America con la Nazionale, potrebbe essere libero di accordarsi con un altro club. Era il 16 ottobre 2004 quando un ragazzo di nome Leo Messi ha esordito con la prima squadra del Barcellona in una partita contro l'Espanyol. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe diventato questo giocatore. Ha vinto tutti i titoli con la sua squadra ed è stato incoronato il miglior calciatore del pianeta in diverse ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021), 30 giu. (Adnkronos) - Questa sera aildi Leocon ile ipoteticamente l'argentino, impegnato in Copa America con la Nazionale, potrebbe essere libero di accordarsi con un altro club. Era il 16 ottobre 2004 quando un ragazzo di nome Leoha esordito con la prima squadra delin una partita contro l'Espanyol. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe diventato questo giocatore. Ha vinto tutti i titoli con la sua squadra ed è stato incoronato il miglior calciatore del pianeta in diverse ...

