Calabria | Tansi annuncia | “sarò al fianco di Conte se costituirà una nuova formazione politica”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato: “dal primo momento in cui si è affacciato alla vitanazionale, ho guardato a Giuseppecon speranza e senza illusioni” “Il Prof. Giuseppe, a mio avviso, per la sua alta competenza professionale, per il suo pragmatismo, per la sua capacità di mediazione e di essere risoluto nelle sostenere le scelte di governo e, non ultimo, per la sua integrità morale, può rappresentare un modello per una classe dirigente rinnovata e capace di dare voce ad una istanzadi carattere civico, ma orientata verso un progetto ...

L'ennesimo esempio di mala - politica inche ha mandato a casa 250 persone e, come premesso, bruciato una gran quantità di quattrini. Risorse che oltre 30mila visitatori avrebbero portato da ...Foto StrettoWeb / Salvatore Datosulle Terme Luigiane: "disastrosa chiusura o per meglio dire non riapertura di un posto dove ci si poteva curare o rigenerare con le migliori acque salso - bromo - iodiche d'Europa" "...Catanzaro - “Il Prof. Giuseppe Conte, a mio avviso, per la sua alta competenza professionale, per il suo pragmatismo, per la sua capacità di mediazione e di essere risoluto nelle sostenere le scelte d ...Carlo Tansi Dal primo momento in cui si è affacciato alla vita ... per sempre – cercato di mettere al primo posto della nostra agenda politica la Calabria e i calabresi, combattendo e contrastando ...