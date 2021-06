Caffè Borbone lancia Magica Emozione | la web radio per gli amanti della tazzina

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ottima musica, che spazia tra diversi generi, notizie in tempo reale, tante rubriche e curiosità. Novità assoluta, il servizio di dedica per gli utenti e i fedeli consumatori del brand. Questi, gli ingredienti principali di “”, la neonata webfirmata, da “assaporare” all day long, ogni volta che si desidera: per dare una sferzata di energia a una giornata partita sottotono, durante una pausa relax o, perché no, dopo pranzo o cena. Magari, abbinata a unadipropria miscela ...