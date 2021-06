Buongiorno dalla Borsa 30 giugno 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 14.572,75 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 28.791,5 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 14.999,8 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,03%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,06%; Parigi è stabile, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Tele) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 14.572,75 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 28.791,5 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 14.999,8 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,03%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,06%; Parigi è stabile, ...

