Buon 1° Luglio 2021 al tempo del Coronavirus | IMMAGINI | VIDEO | FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

(Di giovedì 1 luglio 2021)per dare ilgiorno e augurare un1° giorno dialdelalle persone care suIniziaun nuovo mese delè un mese estivo, molto amato dai giovani e non in quanto preludio di vacanze in mare o montagna. Il 7° mese dell’anno deve il suo nome a Giulio Cesare. Generale, statista e storico, Cesare conquistò la Gallia, modificò la struttura del governo romano in ...

Advertising

nazifa_alam : Buon primo Luglio - MichelleGiudic2 : @93RockZayn infarto di 00:26 BUON PRIMO LUGLIO A ME - defencelesGiuls : ciao buon primo luglio - leone52641 : RT @SuttoraM: Mentre salutiamo giugno portiamo con noi i momenti belli se ci sono stati , ricordi dei giorni vissuti e con curiosità e sper… - _aaannnnaaa : @M1RR0XS11 Buon luglio stellina <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Luglio

Donna Moderna

Novità per Academy Motosport / Alex Caffi Motosport per il weekend del 3/4sul circuito ..." Ho sempre avuto unfeeling in questo circuito sono entusiasta di questa gara, ora aspettiamo le ...... dal canto suo, ha unfeeling con le corse a tappe e cerca prima di tutto unpiazzamento ... Il giorno prima, martedì 6, andrà in scena la Milano - Carugate, mentre l'8 l'appuntamento è ...Il 1° luglio avrebbe compiuti 60 anni. L'amore per i figli, per i bambini e per gli altri, l'hanno resa un simbolo immortale. La sua candela spenta troppo presto illumina ancora.GP Austria, tutto è pronto per un altro weekend di gara. Nell'attesa, ecco il nostro anteprima con gli orari tv, il meteo e Pirelli ...