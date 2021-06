Brunetta | “Abbiamo bisogno di una politica economica capace di tenere insieme crescita e giustizia sociale”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA – «Viviamo una stagione eccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità.di unadi, innovazione e coesione, spiriti animali del mercato e regole. Occorre cioè che questa grande eccezionalità non si trasformi nel caos, in una bomba, in un tutti contro tutti». Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, che oggi parla di questi argomenti in un’intervista pubblicata sul ...