Brindisi, migrante morto per il caldo: raccolti oltre 20mila euro per rimpatrio salma (Di mercoledì 30 giugno 2021) 'La spesa preventivata è stata ampiamente raggiunta : sinora è stata raccolta la somma di 20.797 euro per il rimpatrio in Mali della salma di Camara Fantamadi : i soldi in più andranno alla famiglia'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) 'La spesa preventivata è stata ampiamente raggiunta : sinora è stata raccolta la somma di 20.797per ilin Mali delladi Camara Fantamadi : i soldi in più andranno alla famiglia'. ...

repubblica : Ondata di caldo, migrante 27enne torna dai campi e muore sulla strada per Brindisi - RaiNews : Aveva 27 anni ed era originario del Mali, il migrante morto dopo aver lavorato sotto al sole nelle campagne di Tutu… - SPatuanelli : L’ennesimo dramma che si consuma nelle campagne del nostro Paese. Le misure che stiamo studiando, insieme al Minist… - RicCavalier : 'Ho paura di parlare delle mie condizioni di lavoro. Ho paura perché sono solo'. Me l'ha detto a Brindisi un migran… - XYZxyzY6 : RT @FaustoPracek: @civisromanusTW @DavidIII17 @XYZxyzY6 @PLCastagnetti Mantenuti come il migrante di Brindisi... E comunque ci sono tanti b… -