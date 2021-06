Brasile campione del mondo per la quinta volta – 30 giugno 2002 – VIDEO (Di mercoledì 30 giugno 2021) 30 giugno 2002, Brasile e Germania si giocano la coppa del mondo a Yokohama. I verdeoro arrivano al successo grazie alla doppietta di Ronaldo Il 30 giugno 2002 Brasile e Germania si affrontano nella finalissima del mondiale di Giappone e Corea. Al Nissan Stadium di Yokohama gli spettatori sono 69029, giunti nell’impianto per assistere a quanto di meglio il calcio mondiale potesse offrire. Da una parte Kahn, Frings, Klose e Neuville, dall’altra Cafù, Roberto Carlos, Ronaldinho e Ronaldo. Partita bloccata nel primo tempo. Nella ripresa viene fuori tutta la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) 30e Germania si giocano la coppa dela Yokohama. I verdeoro arrivano al successo grazie alla doppietta di Ronaldo Il 30e Germania si affrontano nella finalissima del mondiale di Giappone e Corea. Al Nissan Stadium di Yokohama gli spettatori sono 69029, giunti nell’impianto per assistere a quanto di meglio il calcio mondiale potesse offrire. Da una parte Kahn, Frings, Klose e Neuville, dall’altra Cafù, Roberto Carlos, Ronaldinho e Ronaldo. Partita bloccata nel primo tempo. Nella ripresa viene fuori tutta la ...

