Brand Entertainment, mercato da oltre mezzo miliardo e 2021 in crescita (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Un mercato da oltre mezzo miliardo, in crescita nel 2021. E' la fotografia scattata sul settore del Branded content & Entertainment nel corso dell'Obe Summit 2021, un'istantanea puntuale del mercato della comunicazione e del marketing, con un focus sul BC&E, tra emergenza e ripartenza. Attiva dal 2013, OBE è l'Associazione che in Italia rappresenta tutte le aziende che investono o producono BC&E e tutti i principali stakeholder del mondo della comunicazione: broadcaster radio e tv, publisher, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Unda, innel. E' la fotografia scattata sul settore deled content &nel corso dell'Obe Summit, un'istantanea puntuale deldella comunicazione e del marketing, con un focus sul BC&E, tra emergenza e ripartenza. Attiva dal 2013, OBE è l'Associazione che in Italia rappresenta tutte le aziende che investono o producono BC&E e tutti i principali stakeholder del mondo della comunicazione: broadcaster radio e tv, publisher, ...

Advertising

ultimenews24 : Un mercato da oltre mezzo miliardo, in crescita nel 2021. E' la fotografia scattata sul settore del branded content… - Adnkronos : Brand Entertainment: il mercato da oltre mezzo miliardo nel 2021 è in crescita. - TV7Benevento : Brand Entertainment, mercato da oltre mezzo miliardo e 2021 in crescita... - Obe_online : [video]“Più del 50% del pubblico si ricorda il brand che vede in una produzione di brand entertainment” Anna Vitiel… - italiaserait : Brand Entertainment, mercato da oltre mezzo miliardo e 2021 in crescita -