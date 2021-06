Borse di paglia: l’accessorio glam dell’estate (Di mercoledì 30 giugno 2021) Life&People.it Le Borse di paglia si attestano come l’accessorio hot di ogni estate. Non c’è niente di più solare e spensierato di una semplice borsa a cestino. Sinonimo di leggerezza, vita da spiaggia o da pic-nic, ci riporta immediatamente indietro nel tempo della nostra infanzia. Must have immancabile anche negli anni ’60 per i look da riviera, contiene in sé un fascino sbarazzino. Accessorio ricercato e sofisticato della moda mare, questa estate è uscito dai canoni esclusivi del guardaroba vacanziero per diventare oggetto del desiderio urbano. Definendo outfit ispirati, la borsa in paglia è stata la tendenza ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 30 giugno 2021) Life&People.it Ledisi attestano comehot di ogni estate. Non c’è niente di più solare e spensierato di una semplice borsa a cestino. Sinonimo di leggerezza, vita da spiaggia o da pic-nic, ci riporta immediatamente indietro nel tempo della nostra infanzia. Must have immancabile anche negli anni ’60 per i look da riviera, contiene in sé un fascino sbarazzino. Accessorio ricercato e sofisticato della moda mare, questa estate è uscito dai canoni esclusivi del guardaroba vacanziero per diventare oggetto del desiderio urbano. Definendo outfit ispirati, la borsa inè stata la tendenza ...

