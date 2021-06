Borsa | Europa conferma calo con Wall Street | Milano - 0 | 78%

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Borse europee in affanno con la variante Delta che appesantisce i listini. L'indice d'area Stoxx 600, con l'avvio di, cede oltre mezzo punto con vendite soprattutto sull' automotive e la ...

Borse europee in affanno con la variante Delta che appesantisce i listini. L'indice d'area Stoxx 600, con l'avvio di Wall Street, cede oltre mezzo punto con vendite soprattutto sull' automotive e la ...Nel 2020 gli ordini europei sono calati del 64%, ben più che per le altre aree geografiche, con l'che vede dimezzarsi la sua quota, scesa al 6% a fine 2020 e addirittura al 2% nel primo ...Il settore tecnologico è senza dubbio quello che, negli ultimi anni, ha avuto negli ultimi anni un’evoluzione estrema. Se prima era legato ...Il bilancio del trimestre è positivo per il greggio, con il Brent salito di quasi il 20% e il Wti di quasi il 25%. Eni e Tenaris guardano verso l'alto.