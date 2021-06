Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo, in scia con la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e con i dati sulla fiducia dei consumatori Usa. Gli investitori guardano anche all'andamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borsetiche chiudono in, in scia con la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e con i dati sulla fiducia dei consumatori Usa. Gli investitorino anche all'andamento ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica: Poco mossa Tokyo, sale la Cina. Lo yen è stabile sul d… - DividendProfit : Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica – Economia - Keynesblog : RT @ansa_economia: Borsa: Asia in calo con timori per variante Delta. Future poco mossi in attesa inflazione e fiducia consumatori #ANSA ht… - padovesi58a : Borsa: Asia in calo con timori per variante Delta - Faido1Alessio : Borsa: Asia in calo con timori per variante Delta -