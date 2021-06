Borja Valero saluta il calcio | “Ringrazio tutte le squadre in cui ho giocato”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) A 36 anni e dopo 17 anni di onorata carriera,si ritira: “Firenze è stata la mia vittoria più grande” “È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare a pallone” con queste parole lasciate ad un post Instagram,ila 36 anni. Partito dalle giovanili del Real Madrid, il centrocampista spagnolo era arrivato alla Fiorentina nel 2012 dove, dopo 5 anni ad altissimi livelli, aveva deciso di accettare la corte dell’Inter prima di ritornare nella sua amata Firenze. In un’intervista lasciata al ...

Advertising

DiMarzio : #BorjaValero lascia ufficialmente il calcio giocato - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Borja Valero si ritira dal calcio: 'Grazie alla Fiorentina e a tutti i club dove ho giocato' - Saryndipity86 : Più Borja Valero, meno Samir Handanovic. - 27Giacomo : Che grande giocatore e uomo Borja Valero. Ti si vuole bene. - Cristopher_2015 : RT @cmdotcom: UFFICIALE #BorjaValero lascia il calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Borja Valero

A 36 annisaluta il calcio giocato . Il centrocampista spagnolo ha annunciato il ritiro tramite un post sul suo account Instagram nel giorno della scadenza del suo contratto con la Fiorentina. 'È ...si ritira ufficialmente dal calcio giocato: il centrocampista ex Inter ha ringraziato tutte le squadre dove ha giocatoda ufficialmente l'addio al calcio giocato, ecco le sue ...Fiorentina, Borja Valero annuncia: “È arrivato il momento per me di smettere di giocare” L’aveva anticipato il suo agente nella giornata odierna e ora è arrivata la risposta del diretto interessato. A ...FIRENZE - Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha ufficializzato il proprio ritiro all'età di 36 anni. Nella sua carriera si segnalano gli esordi con il Real Madrid Castilla e la prima ...