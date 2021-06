Bonus Covid, a chi spetta l’incentivo fino a 1600 euro del decreto Sostegni Bis (Di mercoledì 30 giugno 2021) Attivo il servizio per richiedere il Bonus Covid promosso dal decreto Sostegni Bis. l’incentivo va da 800 a 1600 euro Con il decreto Sostegni Bis partono i nuovi incentivi per numerose categorie colpite dalla crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’INPS è possibile presentare la domanda per ottenere un Bonus il cui importo va tra gli 800 e i 1.600 euro, ma solo per determinate categorie di lavoratori. L’IMPS individua le seguenti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Attivo il servizio per richiedere ilpromosso dalBis.va da 800 aCon ilBis partono i nuovi incentivi per numerose categorie colpite dalla crisi innescata dalla pandemia da-19. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’INPS è possibile presentare la domanda per ottenere unil cui importo va tra gli 800 e i 1.600, ma solo per determinate categorie di lavoratori. L’IMPS individua le seguenti ...

