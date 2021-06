Bonus centri estivi | domanda entro il 15 luglio | le istruzioni Inps

(Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è tempo fino al 152021 per richiedere il2021, riservato ai figli dei lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie. L’ha pubblicato nel messaggio n. 2433 del 28 giugno leper fare richiesta del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia, per le spese per l’iscrizione ae servizi per l’infanzia sostenute esclusivamente per il mese di giugno 2021. L’ricorda inoltre che l’assegno viene erogato a prescindere dalla sospensione dell’attività ...

estivi, domanda INPS in scadenza il 15 luglio 2021 La domanda per ilestivi introdotto insieme albaby - sitting dal DL 30/2021 , secondo le istruzioni fornite nel ...Ilestivi 2021 altro non è che un contributo per le famiglie residenti in Italia che mandano aiestivi o alle colonie i propri figli che devono avere una età compresa tra i 3 e i ...Non è possibile portare in detrazione nel 730 le spese per la frequenza dei centri estivi per i figli, ma l’Inps ha un bonus per questa materia.Le istruzioni per fare richiesta, entro metà luglio, del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia per le spese sostenute nel mese di giugno.