Bolzano. Museo archeologico, gli esperti indicano l'Ex Enel come sito migliore (Di mercoledì 30 giugno 2021) I contenuti dello studio per l'individuazione della una nuova sede per il Museo archeologico dell'Alto Adige condotto dalla società Sinloc – Sistema Iniziative Locali e dagli architetti weber+ winterle sono stati illustrati al presidenteArno Kompatscher, al sindaco di Bolzano Renzo Caramschi e al vicesindaco Luis Walcher. come soluzione più adatta al primo posto è stata indicata la ex sede Enel di via Dante. Museo archeologico, circa 300.000 visitatori l'anno Il Museo archeologico dell'Alto Adige aprí i battenti in via ...

