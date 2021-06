Bologna, il presunto killer di Chiara Gualzetti ribadisce la confessione e insiste sulle “voci”. Si attende la decisione del gip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presunto killer coetaneo di Chiara Gualzetti che ha confessato di averla uccisa colpendola con un coltello, ha più volte ribadito di sentire delle voci. “Lei voleva stare con me, ma io non ne potevo più. Mi infastidiva e l’ho uccisa. In quel momento, Samael – il demonio – mi possedeva, mi chiamava” queste le sue parole riportate dal quotidiano La Stampa. “Ero posseduto proprio come Lucifer, della serie di Netflix” ha detto. Samael è infatti il nome dell’angelo della morte della serie tv. Ma per il legale della famiglia di Chiara, Giovanni Annunziata “non c’è follia”. Secondo l’avvocato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilcoetaneo diche ha confessato di averla uccisa colpendola con un coltello, ha più volte ribadito di sentire delle. “Lei voleva stare con me, ma io non ne potevo più. Mi infastidiva e l’ho uccisa. In quel momento, Samael – il demonio – mi possedeva, mi chiamava” queste le sue parole riportate dal quotidiano La Stampa. “Ero posseduto proprio come Lucifer, della serie di Netflix” ha detto. Samael è infatti il nome dell’angelo della morte della serie tv. Ma per il legale della famiglia di, Giovanni Annunziata “non c’è follia”. Secondo l’avvocato, ...

