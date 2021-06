Bollettino Covid Italia e Lombardia | i dati di oggi 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Cresce la preoccupazione per la variante Delta , una donna è in rianimazione a Padova, e il virologo milanese Maurizio Pregliasco avverte : "in autunno il colpo di coda del virus ci sarà". Intanto i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

nel Lazio, ildi mercoledì 30 giugno. Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio ( - 2026) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 51 nuovi casi ...in Italia, ildel 30 giugno Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.259.909, di cui 127.566 morti e 4.081.902 dimessi e guariti, 3.135 ...in questa settimana sono stati esaminati 275 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare. Nessun altro morto da ieri, ma nel bollettino sono registrati 22 decessi, ...Sono 12 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 29 giugno. Nel percorso screening sono 422 i tamponi antigenici processati e 4 i soggetti positivi (da ...