Bollettino | Coronavirus | i dati aggiornati al 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno. Daiufficiali, risultano 776 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 24 le vittime e si registrano 3.135 guariti. Si rilevano, inoltre, -23 terapie intensive e -83 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 0,4% (+0,1%). Infine, le dosi di vaccino somministrate in totale ammontano a ...

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30 giugno sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON ...I dati di oggi dalla Regione Sono 120 i nuovi contagi daemersi in Campania secondo ildi oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 5 morti: si tratta di 2 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 decessi avvenuti in precedenza, ma ...Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 129 nuovi casi di Coronavirus su 32.346 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di mercoledì 30 giugno 2021 diramato dal ministero della Salut ...Aumenta ancora il numero degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, dove negli ultimi giorni ...