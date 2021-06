Black Lives Matter, Sala: “Dagli Azzurri una non posizione” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Si può essere a favore o contro. Ma penso che si debba avere una posizione”. A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la questione dell’inginocchiamento dei giocatori della Nazionale di calcio prima delle partite degli Europei. fmo/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Si può essere a favore o contro. Ma penso che si debba avere una”. A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando la questione dell’inginocchiamento dei giocatori della Nazionale di calcio prima delle partite degli Europei. fmo/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Corriere : Azzurri in ginocchio a partite alterne: una pessima figura - HuffPostItalia : Gli azzurri si inginocchieranno ai quarti, ma non per la campagna Black Lives Matter - RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - OzaruSarutobi : RT @lercionotizie: #ultimora Bruno Vespa sorpreso in ginocchio, ma chiarisce: 'Non è per Black Lives Matter, è che io vivo così' https://t.… - Sam12tom : RT @Dio: Con la faccenda del Black Lives Matter la Nazionale sta facendo tante di quelle gaffe che ora hanno un solo modo per recuperare, p… -