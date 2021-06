Black Lives Matter, anche Beppe Sala attacca la Nazionale: “Gestione vergognosa” (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è un’Italia che in questi giorni assolati d’estate tifa, soffre e sogna, quella che dall’inizio degli Europei 2020 di calcio (in scena dopo un anno di stop a causa del Covid) segue con passione la Nazionale di Roberto Mancini. E c’è un mondo, quello della sinistra, che non perde invece occasione per sollevare polemiche e puntare il dito, prenendo come spunto sempre e solo lo stesso argomento: le manifestazioni a favore della campagna Black Lives Matter. In origine era stato il segretario del Pd Enrico Letta a lanciare accuse contro gli Azzurri, invitandoli a inginocchiarsi come segno di protesta contro il razzismo a ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è un’Italia che in questi giorni assolati d’estate tifa, soffre e sogna, quella che dall’inizio degli Europei 2020 di calcio (in scena dopo un anno di stop a causa del Covid) segue con passione ladi Roberto Mancini. E c’è un mondo, quello della sinistra, che non perde invece occasione per sollevare polemiche e puntare il dito, prenendo come spunto sempre e solo lo stesso argomento: le manifestazioni a favore della campagna. In origine era stato il segretario del Pd Enrico Letta a lanciare accuse contro gli Azzurri, invitandoli a inginocchiarsi come segno di protesta contro il razzismo a ...

