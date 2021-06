Bill Cosby torna libero, la Corte Suprema della Pennsylvania annulla la condanna per violenza sessuale (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Corte Suprema della Pennsylvania annulla la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby, che può così uscire dal carcere. L’attore, per anni conosciuto come il Papà d’America, era stato condannato per aggressione sessuale nel settembre 2018 a una pena fra i 3 e 10 anni di prigione statale, per aver drogato e aggredito una donna nel 2004. L’anno scorso la Corte Suprema della Pennsylvania aveva accettato di accogliere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lalaper, che può così uscire dal carcere. L’attore, per anni conosciuto come il Papà d’America, era statoto per aggressionenel settembre 2018 a una pena fra i 3 e 10 anni di prigione statale, per aver drogato e aggredito una donna nel 2004. L’anno scorso laaveva accettato di accogliere il ...

SkyTG24 : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - Vittor1io : RT @Imperterrito2: Io con le donne uso il “metodo Bill Cosby”: le faccio ridere! - TeoloMassimo : RT @SkyTG24: Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - RPiconcelli : RT @LaStampa: Bill Cosby esce di prigione, revocata la condanna per stupro - TheCardamone : RT @LaStampa: Bill Cosby esce di prigione, revocata la condanna per stupro -