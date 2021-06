Bill Cosby scarcerato: annullata la condanna per stupro. "C'era un errore procedurale" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Washington , 30 giugno 2021 - Bill Cosby esce di prigione dopo oltre 2 anni. La Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato la condanna per stupro del 2018 contro il popolare attore di 83enne. Ne ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Washington , 30 giugno 2021 -esce di prigione dopo oltre 2 anni. La Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato laperdel 2018 contro il popolare attore di 83enne. Ne ...

Advertising

SkyTG24 : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - Corriere : Annullata la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby - statodelsud : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - Pino__Merola : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - ilpost : Bill Cosby potrà uscire di prigione -