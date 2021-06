Bill Cosby è libero: l'attore lascia il carcere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Washington, 30 giu. (Adnkronos) - E' stato rilasciato Bill Cosby, l'83enne attore che era stato condannato a 10 anni di prigione per aver drogato ed aggredito sessualmente Andrea Constand nella sua casa 14 anni fa. La portavoce del dipartimento carcerario della Pennsylvania, Maria Bevins, ha confermato il rilascio poche ore dopo l'annuncio della decisione della Corte Suprema della Pennsylvania di annullare la condanna del 2018. Secondo la Corte Suprema della Pennsylvania, il patteggiamento che l'attore aveva raggiunto con un precedente procuratore non avrebbe dovuto portare al suo rinvio a giudizio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Washington, 30 giu. (Adnkronos) - E' stato rito, l'83enneche era stato condannato a 10 anni di prigione per aver drogato ed aggredito sessualmente Andrea Constand nella sua casa 14 anni fa. La portavoce del dipartimento carcerario della Pennsylvania, Maria Bevins, ha confermato il rilascio poche ore dopo l'annuncio della decisione della Corte Suprema della Pennsylvania di annullare la condanna del 2018. Secondo la Corte Suprema della Pennsylvania, il patteggiamento che l'aveva raggiunto con un precedente procuratore non avrebbe dovuto portare al suo rinvio a giudizio. ...

Advertising

SkyTG24 : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: torna libero - Corriere : Annullata la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby - TV7Benevento : Bill Cosby è libero: l'attore lascia il carcere... - lifestyleblogit : Bill Cosby è libero: l'attore lascia il carcere - - _DAGOSPIA_ : COME E' POSSIBILE CHE BILL COSBY SIA USCITO DI PRIGIONE? - REVOCATA LA CONDANNA PER STUPRO PERCHE'… -