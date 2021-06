Bill Cosby dei Robinson scarcerato: annullata la sentenza di condanna (Di mercoledì 30 giugno 2021) News Arriva dagli Stati Uniti la notizia che il popolare attore Bill Cosby tornerà libera: annullata la sentenza del secondo processo a suo carico Pubblicato su 30 Giugno 2021 Il popolare attore americano Bill Cosby sarà scarcerato. Il protagonista della serie tv I Robinson stava scontando una pena in carcere con l’accusa di aggressione sessuale. Una sentenza ribaltata nelle ultime ore dalla Corte Suprema della Pennsylvania. La notizia della scarcerazione di Bill Cosby è stata ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) News Arriva dagli Stati Uniti la notizia che il popolare attoretornerà libera:ladel secondo processo a suo carico Pubblicato su 30 Giugno 2021 Il popolare attore americanosarà. Il protagonista della serie tv Istava scontando una pena in carcere con l’accusa di aggressione sessuale. Unaribaltata nelle ultime ore dalla Corte Suprema della Pennsylvania. La notizia della scarcerazione diè stata ...

