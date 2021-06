Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: l’attore dei Robinson lascia il carcere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dagli Stati Uniti arriva la clamorosa notizia che la condanna per violenza sessuale aggravata di Bill Cosby è stata annullata. l’attore simbolo e considerando il “Papà d’America” era stato condannato nel 2018, ma oggi la Corte Suprema ha annullato quel verdetto. Contro di lui, erano arrivate decine e decine di denunce e la sua condanna era stata acclamata come la prima vittoria del movimento #MeToo. Ora, Bill Cosby potrà lasciare il carcere. annullata ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dagli Stati Uniti arriva la clamorosa notizia che laperaggravata diè statasimbolo e considerando il “Papà d’America” era statoto nel 2018, ma oggi la Corte Suprema ha annullato quel verdetto. Contro di lui, erano arrivate decine e decine di denunce e la suaera stata acclamata come la prima vittoria del movimento #MeToo. Ora,potràre il...

